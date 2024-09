Felipe Arosemena estaba seguro que la molestia de María Gracia Rizo Patrón se pasaría pronto. Por eso, nunca les dijo nada a sus padres sobre la cancelación de la boda; lo cual facilita el nuevo plan de la pareja: contraer matrimonio en las próximas semanas.

La hija de Techi se arrepintió de hablarle mal a su prometido al conocer de la denuncia contra su padre José Antonio, interpuesta por sus futuros suegros que también fueron víctimas de su estafa. Así que, una vez analizada la situación, Gracia retomó sus planes de boda.

“Amor, tú sabes que te amo, que estoy enamoradísimo de ti, que me derrito por ti. Y que lo único que quiero en el mundo es que me planches las camisas, que me sirvas la comida y que me esperes con una copita de vino en la casa. Quiero que seamos las personas más felices del mundo”, aseguró el joven.

Al escucharlo, Gracia se mostró más segura sobre el futuro de su relación. “Oh my guchi, no way, o sea yo de todas las cosas que has dicho, lo único que hago bien es tomarme el vino, aunque ¿sabes qué? Últimamente me he vuelto una experta en la limpieza, en la cocina, en el orden, soy como la nueva Marie Kondo”, aseguró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.