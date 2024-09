Goyo tuvo una conversación bastante interesante con Manuel Gallardo en su oficina, cuando de pronto se le escapó que el hijo que espera Conchita no es del “Tiburón”. “Goyo, ¿es verdad eso que me dijiste? No me hagas enojar, vamos, dime”, dijo el “jefazo” bastante preocupado por la situación.

El pequeño trabajador se puso nervioso rápidamente y en primera instancia reconoció que quizá dijo cosas que no debería decir. “Ay, pucha, Manuel. Es que la embarré, si Conchita se entera que hablé demás…”, manifestó.

Luego de tantas idas y vueltas, finalmente decidió confesar todo lo que sabía sobre el supuesto embarazo de Conchita. “El hijo que espera Conchita, es de un pretendiente que tuvo, que conoció en el campo de golf. Nosotros pensábamos que era pituco, pero fue tremendo estafador”, agregó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.