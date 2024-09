Este jueves 05 de setiembre se transmitió el capítulo 89 de “Pituca sin Lucas“. En este nuevo episodio, María Belén dio su brazo a torcer y finalmente vistió a su padre José Antonio Rizo Patrón en la cárcel. Su progenitor se mostró sumamente emocionado con la presencia de su hija. “Pensé que jamás ibas a venir”, fue lo primero que le dijo a su hija cuando la vio frente a frente en la sala de visitar de la cárcel. “Pensaba lo mismo, pero aquí estoy”, puntualizó la joven.

Al ver la preocupación por su bienestar en los ojos de Belén, José Antonio intentó despistarla sobre lo que pasa en la cárcel: “No, no, Estas son las mejores vacaciones que he pasado en mi vida. Mira, no suena el teléfono, no tengo que responder emails, nadie me molesta. Esto es como un retiro espiritual. Olvídate”.

Además, Goyo llegó hasta la oficina de Manuel Gallardo para reclamarle por supuestos “cobros excesivos” a los trabajadores del Terminal Pesquero; aunque todo se trató de una confusión que fue aclarada por el “Tiburón”.

En medio de esa conversación privada, a Goyo se le escapó el gran secreto de Conchita: “Esa idea que se le metió… Encima, anda diciendo de que el bebé es tuyo cuando no es así”. Esta última frase captó la total atención de Manuel. “¿Qué dijiste Goyo?”, le cuestionó.

Por su lado, Gracia corrió a los brazos de Felipe para pedirle perdón por reaccionar mal al enterarse que sus suegros habían ingresado una nueva denuncia contra su papá José Antonio por estafa. Pero no solo eso. La joven se mostró convencida en seguir con los planes de matrimonio; el cual tendría que ser lo más pronto posible.

Revive el capítulo 89 de “Pituca sin Lucas” vía YouTube

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.