María Teresa De La Puente vio a Cocó bastante estresada, según narró, era por la cantidad extrema de tareas en el hogar que había que realizar. Por este motivo, Techi pensó que era buena idea conseguir a alguien y pensó que Don Bernardo podría tener la solución. “Quería saber si conocía a alguien que pueda trabajar como empleada del hogar en mi casa”, consultó.

Techi no contó con que la “enamorada” de Don Bernardo iba a estar presente y se iba a ofrecer. “Yo, yo, yo, yo. Necesito el trabajo, a parte Berni me conoce hace uff. Desde Arequipa”, dijo muy emocionada Sandra Campos. “Mire, mi casa es pequeña, pero mi mamá no puede con la casa sola, es una persona mayor”, comenzó a explicarle Techi.

Cuando se retiró. Don Bernardo le reveló que Techi era hija de La Cocó. Esto hizo que la oferta le interesara mucho más a Sandra, quien afirmó que posee grandes dotes para esta labor.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.