Conchita Mendez no pudo seguir con la mentira de su embarazo, así que optó por confesarle toda la verdad a Goyo. “Me ampayaron. Ha sido mentira, no hay hijo, nunca hubo hijo”, sentenció la mujer.

Pese al shock inicial, Goyo se mostró dispuesto a apoyar a su mejor amiga en recuperarse de la dolorosa ruptura con Manuel Gallardo. “Me mandó lejos, me mandó a volar. No tengo fuerzas”, se lamentó la mujer.

Al ver su oportunidad, Goyo le hizo una INTERESANTE propuesta: “Tú y yo estamos cortados por la misma tijera. A los dos no nos hacen caso. ¿Sabes qué? Creo que tú y yo deberíamos estar juntos. Así, de repente, uno de los dos sería inmensamente feliz y, eventualmente, el otro también sería un poquito más feliz”.

Conchita, por un momento, lo pensó: “¿Tú y yo juntos? ¿Crees que funcione?”. Así que Goyo no la dudó y respondió “SÍ”. ¿Qué le dirá Conchita?

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.