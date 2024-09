Manuel Gallardo y Techi De La Puente quieren gritar su amor a los cuatro vientos. Sin embargo, no pueden hacerlo porque ella sigue casada con José Antonio Rizo Patrón. Así que han decidido escaparse durante un día a la playa.

El “Tiburón” visitó a su vecina para ultimar los detalles de su salida romántica a Pucusana. “A mí me suena que tienes ganas de escaparte de Lima y caminar por la arena conmigo, ¿o no? Y pensar que todo esto empezó cuando compramos el televisor…”, aseguró el papá de los Gallardo.

Techi se mostró más que ilusionada con la idea y le pidió más detalles de su escape de la realidad. “Nos vamos bien temprano, regresamos muy tardecito y tú de regreso vas a venir durmiendo en mi hombro mientras que manejo”, dijo el “Tiburón”.

Tras escucharlo, la mujer hizo una confesión: “No les he dicho nada ni a mis hijas ni a mi mamá”. Pero, eso no interrumpió sus planes y, antes de irse, Manuel le robó un apasionado beso.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.