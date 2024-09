Manuel Gallardo descubrió la GRAN MENTIRA de Conchita Mendez: que su embarazo era completamente falso. Todo el teatro de la mujer se cayó cuando el le tocó el estómago y notó que la panza de embarazo era realmente una almohada.

Al verse descubierta y sin alternativa, Conchita confesó que hizo todo para recuperar su amor. “¿Qué te ríes Manuel? ¿Te estás riendo de mi desgracia? Yo quería tener un hijo contigo”, aseguró la mujer entre lágrimas.

Pero Manuel no iba a creerle nada. “Agradece que me estoy riendo porque te podría mandar bien lejos por la mentirita que me querías hacer creer. Conchita, no te pases. Yo debería estar molesto, pero no importa. Lo que voy a pensar es que está bien loca”, sentenció.

Aunque Conchita quería recuperarlo de cualquier manera. “Estoy loca, pero loca de amor por ti. Es tu culpa, ¿acaso es un pecado? Manuel, yo te amo de verdad. Lo hice por amor y estoy orgullosa de mí”, aseguró.

Tras descubrir que Conchita creía, genuinamente, que había una oportunidad entre ellos, Manuel aclaró el panorama: “Conchita, tú eres una mujer increíble. ¿Por qué no te buscas un hombre que te ame de verdad? Como Goyo, por ejemplo”. Pero Conchita se negó a esa opción: “Ubícate, el hombre perfecto para mí eres tú. Manuel, dame la oportunidad, no voy a volver a hacer locuras. Voy al psicólogo y le hago caso en todo, pero tratemos de sacar adelante nuestra relación”. Al final, Manuel se volvió a negar.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.