Felipe Arosamena no puede más con la situación y las lágrimas comienzan a brotar de su rostro. Por su parte, Gracia está haciendo todo lo posible para conseguir que lo perdone. “No estoy enamorada de él”, mencionó refiriéndose a Salvador Gallardo.

Felipe ya no quiere caer en su juego. “No me convence tu respuesta”, sentenció Pipo, mientras que la miraba fijamente a los ojos. “Felipe, no sé, fui una tonta. Él fue un chico que me buscaba, pero yo estoy enamorada de ti”, añadió Gracia.

“Yo no sé qué hacer con todo esto. Yo no sé si puedo casarme después de lo que me acabo de enterar”, expresó Felipe, bastante decepcionado de quien supuestamente era el amor de su vida. “¡Te acostaste con otro hombre! ¡Me mentiste una vez más!”, gritó para después bajarla del carro.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.