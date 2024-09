Conchita Méndez no sabe qué hacer para seguir reteniendo a Manuel Gallardo. Ahora que él sabe que ese bebé no es suyo, elaboró un plan para intentar retenerlo. “Quería consultarte si sigue en pie ser el padrino de mi hijito”, mencionó.

Manuel Gallardo teme de que esto pueda desencadenar en otra cosa. Sin embargo, aceptó sin mayores problemas, pero le advirtió. “Si es eso no más. Está bien, contigo hay que tener cuidado”, sentenció.

“¿Y el apellido no le quieres dar también? Es que tú apellido es bien bonito”, contestó Conchita. “Pero no soy el papá”, mencionó el “Tiburón” Gallardo. “Manuel, yo hice este bebé pensando en ti. Perdóname, es que me pongo sensible. Manuel, yo no te olvido. Yo te quiero”, expresó Conchita.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.