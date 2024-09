Este jueves 12 de setiembre se transmitió el capítulo 94 de “Pituca sin Lucas“. María Gracia Rizo Patrón intenta hacer todo lo posible para que su boda con Felipe Arosemena se realice; sin embargo, no contó con el atrevimiento de su vecino Salvador Gallardo. “Hablé con el doctorcito y le dije que no estás enamorado de él”, dijo. Esto sacó de quicio a Gracia, quien explotó contra él.

“¿Cómo se te ocurre decirle algo así?”, le gritó. Pero Salvador parecía confiar en que su decisión haría que Gracia se quede a su lado. “Porque no lo amas, me amas a mí. Alguien tiene que hablar con la verdad. Si te casas, vamos a sufrir los tres. Si tú no te atreves a decirle eso a tu novio, se lo digo yo”, aseveró.

Y la disputa no quedó ahí, porque Salvador le hizo recordar que ambos pasaron una noche juntos. “(Te reclamo) con el derecho que me diste tú cuando hicimos el amor, con ese derecho”. Pero, ninguno de los dos contó con que Felipe escucharía TODO.

Por otro lado, La Cocó se ha planteado como objetivo hacerle la vida imposible a Sandrita, la amiga de Don Bernardo, mientras trabaje en su casa. Incluso compró un delantal para obligarla a usar uniforme: “Mire el uniforme que le he conseguido. Cuídelo porque me ha costado un ojo de la cara”.

Revive AQUÍ el capítulo 94 de “Pituca sin Lucas” vía YouTube

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.