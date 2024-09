Micaela Gallardo le aseguró a Felipe Arosemena que, de haberse conocido antes, hubieran terminado juntos. Y, desde esa conversación, no se habían topado hasta ahora. Ambos se acercaron una vez que la hija del “Tiburón” terminó el anuncio de su candidatura a la Asamblea Estudiantil de la universidad en la que ambos estudian.

Entre algunas de las cosas que dijeron, Felipe abrió su corazón sobre cómo se sentía respecto a la joven. “Me encanta tenerte cerca, me llena de energía, me dan ganas de hacer más cosas. Me recuerdas la pasión que tengo por la medicina, en vez de preocuparme por los problemas que tengo con mi enamorada”, aseguró.

Y, en lugar de alejarse, Micaela siguió la conversación: “Qué bueno, qué bueno que tengamos más cosas en común que solo ella. Aunque tengamos visiones del mundo completamente distintas. Tengo que admitir que nunca me caíste mal, solo pensé que eras un pituco conserva”.

Antes de despedirse, Felipe sorprendió a Micaela con ESTA confesión: “Soy una mejor persona después de conocerte”. La joven quedó EN SHOCK y solo atinó a responder “yo también” antes de huir.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.