Salvador Gallardo sigue jugándose sus últimas cartas para evitar a toda costa el matrimonio de su vecina María Gracia Rizo Patrón con Felipe Arosemena. Por eso, llegó hasta la casa de este último para hacer una SÚPLICA desde el fondo de su corazón.

“Felipe, todavía estás a tiempo de echarte atrás con la boda”, aseveró el hijo del “Tiburón”. El aludido se mostró EN SHOCK ante la osadía del joven para llegar a su casa a decirle tal barbaridad. “¿Qué te pasa imbécil?”, le cuestionó.

Pero Salvador se sinceró con su rival para que deje libre a la mujer que ama. “Te lo digo enserio, todavía estás a tiempo. No estás viendo la realidad. Felipe, te lo digo enserio. No me quiero pelear contigo. No te cases con Gracia, ella no está enamorada de ti”, sentenció.

Felipe le respondió con todo: “¿Tú qué sabes lo que siente Gracia? Tú recién la conoces. Te debe arder nuestro matrimonio. Bueno, tienes que asumir que Gracia me eligió a mí, estoy enamorado de ella”.

Y Salvador se jugó su última carta: “Pero ella de ti no. Felipe, abre los ojos, estás a punto de cometer un gravísimo error. Yo sé que la estoy embarrando con esto, que estoy quemando a Gracia”. Aunque Felipe terminó botándolo de su casa, sin una respuesta definitiva.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.