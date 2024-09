Conchita Mendez está empeñada en seguir con la mentira de su embarazo. Y, pese a que Manuel Gallardo tiene serias sospechas de que no es su bebé, la mujer quiere reconquistarlo y no quedar como una mentirosa ante él.

Por eso, recurrió a la ayuda de su mejor amigo Enrí para que le ponga una panza FALSA de embarazada. “Enrí, me estás apretando mucho. Ya, no puedo respirar”, se quejó. Pero el joven le aseguró que era la ÚNICA opción: “Si no lo ajusto, la faja se cae, se cae el cojín y adiós al cuento del dulce embarazo”.

Aunque Conchita seguía con las quejas: “Me estás ajustando tanto que voy a vomitar el desayuno y mi tamal va a salir”. “Pero mejor, así las náuseas van a hacer que se vea el embarazo más real”, sentenció Enrí.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.