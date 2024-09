Sandrita llegó a la casa de las Rizo Patrón como la nueva persona que ayudará a la familia de Techi con la limpieza y el orden del hogar. Pero, quien aún no acepta a la mujer en casa es La Cocó, porque, aparentemente, siente celos de que ella tenga un acercamiento “especial” con Don Bernardo.

Así que, ni bien tuvo la oportunidad, fue a comprarle un uniforme a Sandrita para que lo use mientras limpia la casa. “Mire, mire el uniforme que le he conseguido. Cuídelo porque me ha costado un ojo de la cara. ¿Alguna vez vio un uniforme tan elegante?”, dijo entusiasmada La Cocó.

Pero Sandrita se mostró en desacuerdo con la decisión y aseguró que el uniforme es “tan del siglo pasado”. Pero tuvo que fingir para mantener su trabajo: “Ay, sí señora, está lindísimo. Pero no es necesario. No es necesario que gaste, es mejor que lo devuelva”.

Aunque La Cocó se empeñó en hacerle la vida imposible. “Si se ensucia, lo lava, ¿cuál es el problema?”, cuestionó. “Sí, claro señora”, es lo único que pudo responderle Sandrita.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.