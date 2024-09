Salvador Gallardo y María Gracia Rizo Patrón protagonizaron una TENSA discusión en medio de la calle. Pero, la declaración del hijo del “Tiburón” Gallardo le daría una vuelta de 180 grados a toda la situación. “Hablé con el doctorcito y le dije que no estás enamorado de él”.

La joven ENFURECIÓ con su vecino al descubrir eso. “¿Cómo se te ocurre decirle algo así?”, le gritó. Pero Salvador parecía confiar en que su decisión haría que Gracia se quede a su lado. “Porque no lo amas, me amas a mí. Alguien tiene que hablar con la verdad. Si te casas, vamos a sufrir los tres. Si tú no te atreves a decirle eso a tu novio, se lo digo yo”, aseveró.

Gracia no soportó más y le soltó: “Mira Salvador, tú no te puedes meter en mi vida, ¿con qué derecho?”. “Con el derecho que me diste tú cuando hicimos el amor, con ese derecho”, sentenció el joven.

Justo en ese momento, Felipe interrumpió la conversación, evidentemente molesto. “Repite lo que acabas de decir”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.