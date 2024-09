Felipe Arosamena encontró a Salvador Gallardo y María Gracia Rizo Patrón. El estudiante de medicina alcanzó a escuchar que Salvador pasó una noche con Gracia. “¡Yo quiero que Salvador repita lo que dijo!”, dijo bastante enojado. Al ver que ninguno de los dos se pronunciaba al respecto, comenzó a perder el control. “¡Sé hombre y dime a la cara lo que acabas de decir!”, gritó.

Salvador notó que no podía seguir ocultando la verdad y decidió afirmar lo mencionado. “Bueno, sí Felipe. Es verdad. Gracia y yo pasamos una noche juntos”, recalcó. Al escuchar ello, Gracia se molestó y explotó. “¿Qué te pasa, eres estúpido?”, resaltó la mayor de las Rizo Patrón.

“¿Fue por eso que me dijiste que no me case con Gracia?”, consultó Felipe, mientras miraba fijamente a Salvador. Sin embargo, el aseguró que nunca tuvo intenciones de que se enterara de esta forma. “Aparte. Yo jamás te diría una cosa así, fuiste tú el que escuchaste”, agregó. Felipe entendió lo que sucede entre Gracia y Salvador. “Parece que el que está sobrando acá soy yo”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.