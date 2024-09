Goyo regresó al Terminal Pesquero y en medio de una conversación con Conchita Méndez, le reiteró que no tiene problemas en hacerse cargo del bebé que está en camino. “Sigue en pie lo de darle mi apellido a tu chibolo”, comentó. Conchita le agradeció sin más. “Ay, Goyito, tan lindo. Hasta en las últimas estás”, expresó.

Goyo volvió a referirse acerca de los sentimientos que tiene por Conchita. Por otro lado, ella lanzó un comentario que ilusionó un poco al joven trabajador. “Sería lindo que estuviera enamorada de ti. Imagino que sería muy feliz, pero no se da, no se dio y no se dará”, comentó Conchita.

“A veces las relaciones empiezan así, con cariño y se enamoran con el tiempo”, contestó Goyo muy ilusionado. En ese preciso instante, Conchita decidió que era mejor bajarlo de su “nube”. “Eso sería mentir y a mí no me gusta mentir. A ver, Goyito, nosotros somos amigos, compañeros del trabajo y somos como hermanos. Además, yo contigo nunca voy a estar”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.