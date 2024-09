María Gracia Rizo Patrón y Felipe Arosamena comenzaron a hablar acerca de la comprometedora situación en la que está envuelta con Salvador Gallardo. Ella le pide “perdón”. Sin embargo, él necesita explicaciones. “Si no querías hacerme daño, no te hubieras acostado con Salvador. No me dijiste porque querías protegerte”, sentenció Felipe.

“Gracia, me dijiste que te esperara hasta el matrimonio. Que te tuviera paciencia. Tú me dijiste que cuando hiciéramos el amor querías que fuera especial, pero te metiste con el primer imbécil que se apareció”, añadió Pipo muy molesto. “Fue por tonta, por arrebata. Te juro que no tuvo ninguna importancia y me arrepiento hasta el día de hoy”, imploró Gracia.

“¿Por qué me hiciste esto?”, volvió a preguntar Felipe. Gracia incluso quiso meter el tema de su papá, pero el estudiante de medicina ya no cree en sus palabras. “Yo no creo que pueda olvidarme tan rápido. Me has hecho muchísimo daño. No sé si pueda casarme con alguien que no confío”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.