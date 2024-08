La tensión entre Manuel Gallardo y María Teresa De La Puente parece que no tienen cuando terminar. Desde que Conchita le contó que está embarazada y espera un hijo del “Tiburón” la situación entre los tórtolos parece tener problemas. Esto se vio reflejado cuando Manuel ingresó a su oficina y no quiso incomodar a Techi. “Yo ya me iba. ¿Total? Eres un hombre libre. Tú puedes hacer y deshacer donde quieras”, fue la respuesta de la “pituca”.

Manuel sigue con la gran interrogante en la cabeza, pues no sabe qué se refiere Techi. “Ay, Techi. Necesito que me expliques que te pasa… Por lo menos dame una pista”, comentó bastante angustiado.

Sin embargo, Techi asume que Manuel sabe toda la verdad acerca del supuesto bebé que está esperando Conchita. “¿Por qué no le pides una pista a tu ex? O bueno, ya no sé qué tan ex, pregúntale”, sentenció. Tras ello, procedió a retirarse, dejando a Manuel con la palabra en la boca. “Techi, no te vayas así”, comentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.