Felipe Arosamena llegó al Terminal Pesquero para contarle a Techi la terrible noticia de que José Antonio Rizo Patrón también estafó a su papá. “¡¿Qué?! ¿Cómo que José Antonio estafó a tu papá?”, fue la reacción de María Teresa, quien no lo podía creer en lo absoluto. “¿Estás seguro?”, preguntó.

Pipo aseguró que la persona que se encargó de darle esta terrible noticia fue su mismo padre. “Me enteré en la mañana. Mi papá me contó porque le puso una denuncia”, añadió. De esta forma, la ira de Techi comenzó a tomar la posesión de su cuerpo. “¿Es que José Antonio se volvió loco? Gracia se va a morir cuando se entere de esto”, sentenció.

Sin embargo, lo que más le preocupa a Pipo es cómo Gracia tomará esta noticia, pues no es un secreto que es muy pegada a su papá. “Por eso vine a hablar contigo, no sé cómo decírtelo. Quizá lo mejor es no decirle nada, pero no quiero que haya mentira entre nosotros”, fue la idea del estudiante de medicina. Techi le pidió guardar discreción hasta que tenga más información.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.