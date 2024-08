Aunque Techi le hizo creer a Conchita Méndez de que no le creyó en lo absoluto la afirmación que hizo sobre Manuel, parece que es todo lo contrario. María Teresa marcó distancia de Manuel. “Llegaste con unas botellas de champagne para celebrar, pero después no me quisiste ver la cara”, expresó Manuel.

Por su parte, Techi le expresó toda su molestia. “Tendré mis motivos, ¿no? Y no te me hagas el que no entiende”, manifestó. Pero Manuel no entendía nada de lo que estaba sucediendo. “Dame unas pistas, estoy recontra perdido”, comentó.

Ante ello, Techi comenzó a mandarle indirectas sobre lo que habló con Conchita. “Pensé que eras un hombre sólido, que eras fiel. Nada más me basta con tenerte cerquita”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.