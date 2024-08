Conchita Méndez llegó bastante contenta al terminal luego de confesarle a Techi que está embarazada de Manuel Gallardo. “Bueno, ya le dije a la tonta de Techi que estoy esperando un hijo de Manuel, por eso tiene la cara de poto”, le contentó muy feliz a Enrí.

Su amigo, lejos de felicitarla, se mostró bastante indignado con lo que le había dicho. “No y no. Mi cerebelo ya no aguanta tontería. Por Dios, deja en paz a esa mujer”, sentenció muy mortificado.

Conchita no parecía arrepentida e incluso manifestó que hace todo esto porque Manuel la dejó de lado. “Esa mujer me quitó al hombre de mi vida”, acotó. Enrí le pidió que deje de lado todo ese odio que tiene en su corazón. “Deja de lado el resentimiento, el odio…”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.