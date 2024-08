Conchita Méndez salió del consultorio del doctor, después de que le dijo que no estaba embarazada, Sin embargo, cuando Enrí y Goyo le consultaron sobre su estado de gestación, ella sorprendió al mentirles y decirles que sí está esperando un bebé. “Amigos, voy a ser mamá. Estoy embarazada”, dijo sonriente.

Sus amigos quedaron bastante intrigados, pues no podían creer lo que estaban escuchando. “Sí, estoy en la dulce espera”, sentenció. Enrí no terminó de confiar en sus palabras. “Yo me estoy refiriendo a si está 100% segura, mira que muchas mujeres tienen trastornos”, acotó.

Tras ello, Conchita comenzó a mentir sobre cómo se enteró de la noticia y engañó a sus caseros. “Hubieran visto al doctor cuando me hizo la ecografía. Inmediatamente me vio y dijo ‘Bebé en camino'”, narró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.