Belén Rizo Patrón le contó todos los detalles de la traición que sufrió con Benjamín a Franco Gallardo. El hijo del “Tiburón” la trató de consolar de todas formas para que no se sienta tan mal por lo sucedido. “Benja se aprovechó se eso y de tu corazón. Lo bueno es que te diste cuenta a tiempo”, expresó.

Sin embargo, Belén se encontraba muy angustiada y parecía que con nada del mundo cambiaría su parecer. “¿Cómo que a tiempo si ya somos enamorados?”, sentenció. Después de unos segundos, decidió pedirle a Franco por la forma en la que lo trató. “Me equivoqué contigo también, Franco”, mencionó.

“Franco, me equivoqué contigo porque ni siquiera te escuché, no traté de entenderte… Ahora estás aquí como si no hubiera hecho nada”, agregó Belén en medio del gran dilema que vive. Después de pensarlo tanto, Franco tiene un plan que quiere llevar a cabo. “Ahora tenemos que ser mucho más vivos y mucho más fríos que ellos”, aseveró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.