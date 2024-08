Benjamín quedó helado al ver que Margarita le envió un mensaje sospechoso a Belén. El joven vive con constante miedo luego de que en una ocasión Belén estuvo a punto de enterarse acerca de sus verdaderas intenciones. “No lo abras. ¿Para qué lo vas a abrir?”, dijo muy nervioso, tratando de convencerla.

“Acuérdate lo que hablamos el otro día… Si lo escuchas le estás dando el gusto. Te apuesto que te está molestando con tu papá”, agregó. Belén no se dio cuenta de qué es lo que estaba sucediendo y creyó en las palabras de su pareja. “Qué pesada, Margarita. No para”, comentó.

Al ver que Belén no sospechaba, decidió meter un poco de presión para tener el control de todo. “Es más, ¿por qué mejor no borras el chat y la bloqueas?”, expresó. Belén aseguró que bloquearía a Margarita y mencionó que no escucharía nada del mensaje. “Promete que no te vas a enganchar con nada de lo que te diga Margarita”, manifestó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.