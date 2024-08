Felipe Arosamena llegó de imprevisto a la casa de María Gracia Rizo Patrón. Ella recibió con mucho gusto a su pareja, como de costumbre, y se sentaron en el mueble. Comenzaron a hablar de lo que será su vida a futuro juntos. En medio de ello, el estudiante de medicina le da una noticia importante: “Conseguí fecha para nuestro matrimonio civil y religioso. Nos casamos en un mes, ¿qué te parece?”, expresó.

María Gracia mostró un rostro de sorpresa, pero no era precisamente de alegría. “Pero ¿cómo hiciste algo así? Las iglesias se separan con meses de anticipación”, manifestó. En ese instante, Felipe reveló que tuvo ayuda de su madre. “Mi mamá movió sus contactos y pudo conseguir una fecha, porque si no nos íbamos a demorar meses, como tú decías”, añadió.

Sin embargo, Felipe comenzó a notar el desagrado en el rostro de Gracia. “¿Pero por qué pones esa cara? Se trata de un matrimonio, no un funeral”, comentó. Inmediatamente la hija de Techi intentó excusarse. “Ahora las cosas han cambiado. Yo fui a ver a mi papá, le conté lo del matrimonio y él pidió que lo esperábamos”, manifestó.

Felipe está perdiendo la paciencia al ver cómo es que Gracia sigue postergando la fecha de la boda y parece que llegó a su límite. “También tienes que pensar en nosotros. Me parece muy egoísta lo que está pidiendo. Incluso he aguantado que me seas infiel. Nada perjudica a tu familia que tú y yo nos casemos”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.