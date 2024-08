Conchita Mendez AÚN no está del todo segura si está embarazada o no. En caso la prueba salga positiva, lo más probable -según la mujer- es que el padre sea Esteban, el pituco estafador que conoció en el club de golf.

“Yo me estoy mentalizando: no hay bebé, no estoy embarazada”, le aseguró Conchita a Enrí.

Pero, al ver su desesperación, su mejor amigo soltó un IRREAL comentario: “Bueno, si el bebé fuera de Manuel, no tendrías por qué preocuparte, ¿no?”. En ese momento, el rostro de Conchita CAMBIÓ por completo, y Enrí pensó que había metido la pata.

Pero Conchita parece haber analizado bien la situación y solo atinó a responder: “No lo había pensado. Esa es”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.