Franco Gallardo regresó a la casa de Margarita para pedirle perdón. El hijo del “Tiburón” le suplicó a su ex enamorada su perdón, tras descubrir que NO fue ella quien difundió la situación del papá de Belén Rizo Patrón en el colegio. Sin embargo, la joven se mostró sumamente MOLESTA con la situación.

“¿Sabes qué Franco? Me da igual que me pidas disculpas. Lo que más me duele es que siempre estás pensando en Belén y nunca estás pensando en mí. Yo no sé si lo haces porque te importo o porque no te gusta quedar mal con nadie”, aseguró la nieta de Don Bernardo.

Pero Franco se justificó y aseguró que la situación es difícil para todos. “Margarita, yo sé que todo lo que ha pasado ha sido bien maleado. Pero, porfa, te pido que te olvides de Belén y ya está”, suplicó. “El que tiene que olvidarse de ella eres tú”, le respondió ella.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.