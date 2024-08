Margarita NO quiere saber nada de Franco Gallardo. Por eso, cuando supo que el joven vendría a su casa, ella le suplicó a su abuelo Don Bernardo que lo reciba en la puerta; pero que no le diga que ella está ahí.

Y Don Bernardo cumplió con el pedido de su nieta. “(Margarita) No te quiere ver. No sé qué problemas tendrán ustedes. Pero ¿te puedo decir algo de corazón Franco? Mi nieta es una muchachita muy buena y muy linda que no merece que tú la hagas sufrir. Así que déjala tranquila. Es más, te voy a pedir, por favor, que no la busques más”, le suplicó el hombre a Franco.

El hijo del “Tiburón” Gallardo, más allá de objetar, solo atinó a retirarse del hogar de su ex enamorada.

Y, una vez que estaba segura que Franco se había ido, Margarita corrió a los brazos de su abuelo en busca de consuelo. “Franco es un buen muchacho, pero no está enamorado. No insistas. Hay muchos muchachitos que querrían estar con una niña tan bella, tan inteligente y tan divertida como tú”, le aseguró.

Pero ella se mostró en negación: “Ninguno es como Franco. Es que él sigue en mi corazón. Yo no quiero que pase más tiempo, abuelo. Quisiera que Belén nunca hubiera venido a este barrio, te lo juro. Ella me lo quitó, la odio”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.