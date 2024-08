Salvador y Micaela Gallardo tuvieron una seria conversación sobre la situación de su papá Manuel. Ambos jóvenes aseguraron que el regreso de José Antonio, el esposo de Techi, afectará a su progenitor.

La más preocupada por la situación fue Mica. “Volvimos al mismo punto en el que todo empezó. Salvador, creo que tenemos que hablar con mi papá”, aseguró la estudiante de medicina. Sin embargo, su hermano mayor no quería meterse en los temas personales de su padre: “A mí no me metas”.

Aunque, Micaela la insistió: “Ahora que volvió el papito de las pitucas, debe tener cuidado. Todo el mundo sabe que entre mi papá y la señora Techi pasa algo; sobre todo Gracia que es su hija. Ese tipo tiene poder”.

Pero Salvador salió en defensa de su papá porque, según él, cuando los Gallardos están templados, no hay quién los haga cambiar de opinión. Y Micaela revertió la situación: “Él está templado de una mujer casada. Que, además, viene de una familia religiosa y super conservadora. Es obvio que no se van a divorciar y el que va a terminar sufriendo es mi papá”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.