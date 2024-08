Micaela Gallardo llegó a reunirse con Pato después de haber tenido un fuerte intercambio de palabras con Felipe Arosamena. Ella se mostró bastante mortificada por la noticia que le contó respecto a su matrimonio con María Gracia Rizo Patrón. El que notó este cambio de ánimo fue su pareja y le preguntó qué había ocurrido.

“Felipe me dijo que se iba a casar dentro de poco, me dio rabia, ¿por qué me tiene que contar esas cosas?”, expresó muy molesta. Este comentario no cayó muy bien Pato, quien le reclamó por ello. “Micaela, voy a ser honesto, porque no me gusta andar con rodeos. ¿Tú estás conmigo para olvidarte de Felipe?”, consultó.

Micaela rápidamente contestó que sus sentimientos por él son bastante verdaderos. “No, no. A mí me gustas. De verdad”, expresó. En ese sentido, Pato le pidió que dejara atrás todo el tema con Pipo. “Entonces el tema de Felipe ya está, ya fue, no sé por qué te afecta tanto lo que hace o dice siempre”, acotó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.