Goyo sorprendió en el capítulo anterior cuando tomó la palabra frente a todos los trabajadores del Terminal Pesquero. El amigo de Manuel Gallardo se puso algo nervioso y su discurso no terminó como él pensaba. A pesar de ello, “El Tiburón” lo apoyó e hizo que todos lo aplaudieron.

Él notó su nerviosismo cuando se dirigió al público. Por este motivo, se dirigió a San Pedro para que lo ayude con este milagro. “San Pedrito, necesito que me eches una mano. Quiero transformarme en líder. Quiero ganarle a mi jefazo, pero tengo un pequeñito problemita… No tengo tanto porte”, expresó.

Sin embargo, eso no fue todo. Goyo necesita más facultades para quitarle el puesto a Manuel. “Además, no me hago escuchar y hay gente que parece que es más inteligente que yo. O me haces más inteligente o haces que tenga más porte. Una de las dos. Apóyame”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.