José Antonio Rizo Patrón comenzó a tener sospechas acerca de lo que realmente puede sentir María Teresa De La Puente por Manuel Gallardo. Aprovechó la visita de Gracia para hablar acerca del tema. Aunque en un inicio se mostró bastante optimista con busca que salvar su relación. “Tú mamá y yo nos vamos a amistad. Esto de la separación es parte de la rabia por lo que ha pasado, pero se va a resolver”, expresó.

“¿O tú crees que sea definitivo?”, le preguntó a su hija esperando una respuesta positiva. Sin embargo, Gracia no quiso entrar en muchos detalles. “No sé, papá. Mi mamá siempre está muy nerviosa. No sé qué decirte”, sentenció. “Respóndeme con la verdad, ¿tú sabías que tu mamá se quería separar?”, consultó José Antonio.

Fue ahí cuando Gracia comenzó a decirle la verdad. “Sí, no los dijo a Cocó y a Belén”, sentenció. En ese instante, José Antonio decidió abrir su corazón y dijo lo siguiente: “Tengo miedo de que se haya enamorado de otra persona. Un día fue a verlas y no estaban, encontré a un hombre saliendo de la casa. Me dijo que era el vecino, ¿tú sabes algo de él?”, aseveró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.