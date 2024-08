José Antonio Rizo Patrón recibió la visita de María Gracia, quien le contó detalles acerca de lo que será su boda con Felipe Arosamena. La jovencita quiere mucho a su papá y lo ha demostrado en múltiples ocasiones. Sin embargo, en un punto de su diálogo, decidieron conversar acerca de María Teresa De La Puente.

Como se sabe, Techi no quiere saber nada de su matrimonio. Ante ello, Gracia le dijo a su papá que ese tema lo tenía que arreglar con su mamá. “Tienes que conversar con mi mamá, ella está bien decepcionada de ti”, expresó. Fue ahí cuando José Antonio reveló la propuesta que le había hecho su aún esposa. “Me dijo que se quería separar”, expresó.

Gracia se sorprende, pues no tenía conocimiento de que su papá se veía a escondidas con su madre. “¿Tú has visto a mi mamá cuando estabas escondido?”, preguntó. Él no estaba enterado de esta situación, así que le dijo la verdad de forma muy simple. “Sí, nos vimos unas tres o cuatro veces”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.