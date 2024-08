En un intercambio de palabras bastante fuerte, Margarita le terminó confesando a Belén que Benjamín está con ella sólo por un plan que ambos armaron juntos. Sin embargo, la jovencita no cree en sus palabras. “Estás loquísima Margarita, Benjamín me quiere, ustedes recién se conocen”, expresó.

Margarita, fiel a su estilo, comenzó a ser sarcástica. “Bueno, si te conviene pensar que estoy loca, está bien, me da igual”, añadió. Belén se sintió muy ofendida por lo sucedido. “Nunca te vas a cansar de hacerme la vida imposible, ¿no? ¿Qué te molesta de mí? Me tienes envidia, es eso ¿no?”, manifestó bastante mortificada.

La nieta de Don Bernardo recalcó que todo lo hace por Franco Gallardo. En ese sentido, al ver lo descontrolada que estaba Belén, se “apiadó” de su enamorado. “Pobre Benjamín, te juro que me da pena haberle dicho que te dé bola”, sentenció. Por su parte, Belén siguió defiendo a su pareja. “Benjamín no tiene nada que ver contigo. No tienes cara de estar mintiendo, a las mentirosas no se les nota la cara de mentirosas”, aseveró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.