Belén Rizo Patrón recibió muchos ataques cuando llegó al colegio. Esto se debe a que su papá fue a prisión y todos sus compañeros se enteraron de lo que sucedió. Ante ello, piensa que Margarita fue la que se encargó de esparcir el rumor, por lo que no dudó en buscarla para encararla.

“¡Cállate, Margarita! Vengo a decirte que ahora sí se te pasó la mano. Te voy a agarrar de las mechas y esta vez no voy a ser tan decente”, expresó muy mortificada con la situación. “No aguantaste en contarle a todo el colegio sobre mi papá. Nunca te vas a cansar de hacerme la vida imposible”, agregó.

Margarita no quiso caer en su juego y prefirió pasar de tema de forma bastante sarcástica. “Tengo que estudiar, no tengo un profe que me de clases privadas, así como tú”, dijo refiriéndose a Benjamín. “No te metas con Benja”, expresó Belén. En ese instante, la nieta de Don Bernardo le dijo toda la verdad. “¿Estás feliz, Belén? Ojalá que dure, no le veo futuro a eso. Benjamín se metió contigo porque yo se lo pedí”, añadió.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.