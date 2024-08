María Gracia Rizo Patrón salió de casa para llamar a Felipe, pero en el camino se encontró con Salvador Gallardo. Su breve historia de amor terminó por parte de la joven, quien optó por su estabilidad al lado del futuro doctor.

El reencuentro entre ambos en medio del barrio inquietó a la joven, quien, al ser consultada sobre el futuro de su relación con Felipe, se defendió con todo. “Yo me voy a casar. Los planes no van a cambiar (por el arresto de José Antonio). Yo me voy a casar con Felipe. Ahora que vamos a volver a vivir al lado, yo prefiero que mantengamos una distancia, no quiero que confundamos las cosas, por favor”.

El regreso de María Gracia al barrio EMOCIONÓ al hijo del “Tiburón” Gallardo, pero la sonrisa se borró rápidamente al ver la llegada de Felipe y el apasionado beso que le dio a María Gracia, dejándolo sin palabras.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.