Franco hará todo para que Belén esté tranquila con la situación de su padre José Antonio. Por eso, el hijo del “Tiburón” Gallardo visitó a su ex enamorada Margarita para pedirle un GRAN favor.

“Margarita, quiero pedirte un favor. No tiene nada que ver conmigo. Es con Belén y con Piedad. Para que no estés comentando en el colegio nada de lo que pasó en la iglesia con su papá”, suplicó el joven.

El comentario indignó a Margarita. “¿Es enserio? ¿Eso vienes a pedirme? ¿Tú crees que yo voy a andar de chismosa contando algo así en el colegio?”.

Así que Franco se sinceró con ella sobre la situación: “Puede sonar desubicado después de todo lo que pasó entre nosotros, pero Belén la está pasando muy mal y Piedad solo tiene 10 años, es una niña. Sería muy cruel que la fastidien con eso. Cuando te pones celosa sueles hacer cosas sin pensar y puedes llegar a ser muy hiriente”.

Esto no disminuyó la rabia de Margarita, así que le contestó con todo: “Mira Franco, primero que nada, yo no estoy celosa, estoy triste y muy decepcionada de ti. Segundo: yo jamás haría algo así porque yo sé lo que es estar sin papás; y tercero: me parece de muy mal gusto que me pidas algo así; en especial después de que me dejaras por Belén y ahora me exiges que la proteja. ¿Tú eres o te haces?”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.