Techi De La Puente llegó hasta la dependencia policial para saber cómo resultará el caso de su aún esposo José Antonio Rizo Patrón. Pero, en el encuentro que tuvieron, el hombre intentó manipularla de nuevo para que ceda y se quede a su lado como la familia que eran antes.

La mujer le reclamó por las mentiras a lo largo de los últimos meses: “Dime la verdad. No me pongas esa cara de víctima porque yo necesito saber cuál es la verdad. ¿Cómo es posible que tu esposa no sepa cuál es la verdad?”.

Al escuchar llamarse a sí misma “esposa”, José Antonio lo utilizó a su favor: “Mi esposa. Hace tiempo que no te oía decir eso: mi esposa. Qué bueno que no se te olvidó Techi porque a mí tampoco”.

Pero Techi no se dejó manipular nuevamente por José Antonio. “Es verdad que a veces se me olvidan todas las cosas que has hecho y pienso que sigo siendo tu esposa, pero cada vez me ocurre menos”. “No debería ser así”, intentó persuadirlo el hombre.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.