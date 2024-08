Belén Rizo Patrón recibió en casa la visita de su vecino Franco Gallardo. El joven, quien previamente aceptó estar enamorada de su vecina, decidió visitarla para animarla un poco tras el mal rato que pasó con la detención de su padre José Antonio.

“No sé muy bien qué se dice en situaciones como esta, pero quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo, ya sea para cosas prácticas como subir, bajar, cargar, traer; pero también para escucharte. Siempre puedes contar conmigo”, aseguró el joven.

Así que Belén aprovechó la situación para pedirle un favor desde el fondo de su corazón: “No me gustaría que en el colegio se sepa lo de mi papá. Más que todo para proteger a Piki. Además, Margarita se la agarra conmigo siempre y hace tonterías, ¿podrías hablar con ella?”.

De inmediato, Franco aceptó. “No te preocupes, yo me voy a encargar de que el chisme no corra. Yo hablo con Margarita”. “Gracias Franco. Eres lo máximo”, le agradeció Belén.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.