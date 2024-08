Belén Rizo Patrón NO quiere acercase a su padre José Antonio, tras verlo de regreso en sus vidas. La joven no considera justo para su madre el haber atravesado la difícil situación sola sin el apoyo de su esposo, así que no le perdona el abandono a su progenitor en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Así que, cuando su hermana Gracia le dijo para ir a verlo a la dependencia policial, Belén se negó. “¿Cómo que por qué no quiero verlo? ¿Acaso se te olvida lo que nos hizo, Gracia? No estaba viajando, ni estaba trabajando, estaba fugado de la justicia”, vociferó.

Pero su hermana mayor continúo defendiendo a José Antonio: “Sí, sí cometió un error, lo sabemos todos, pero es tu papá, tenemos que estar ahí para apoyarlo y acompañarlo”.

Aunque Belén siguió firme con su decisión: “No quiero y no puedo, punto”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.