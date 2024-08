Conchita Mendez se enteró de todo el drama de Techi y la detención de su esposo José Antonio durante la primera comunión de Piedad en la parroquia del barrio. En esta lamentable situación, la mujer encontró un GRAN oportunidad que podría beneficiarla.

“El esposo de la señora Techi apareció, el que está prófugo de la justicia. Apareció en la iglesia bien plantado atrás. Y la pequeñita fue corriendo hacia él, llegó, lo abrazó y todo, pero eso no es lo peor. Lo peor es que también llegó la policía”, aseguró Goyito.

Al escucharlo, Conchita ideó un PLAN: “Yo creo que todo esto juega a nuestro favor. Apareció el papá, el marido cachudo. Esto hay que celebrarlo. Puede ser un aliado para mí, hasta me está cayendo bien (…) Ese señor tiene plata, en menos de 2 meses va a salir de la cárcel y lo primero que va a hacer es ir con su familia, así que imagínate: es la mejor noticia que me has traído. Voy a traer vino para celebrar”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.