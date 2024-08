La Policía llegó hasta la parroquia donde la pequeña Piedad Rizo Patrón estaba haciendo su primera comunión para llevarse DETENIDO a su padre José Antonio. El ver esposado a su progenitor destrozó el corazón de las hijas.

“Mamá, diles algo, no dejes que se lleven a mi papá”, suplicó la más pequeña de las Rizo Patrón; aunque no cambió nada. “No podemos hacer nada, tu papá se tiene que ir con la Policía”, aseveró Techi.

Y, antes de irse con las autoridades, José Antonio tuvo emotivas palabras para la menor de sus hijas: “Señorita agente secret, tranquila, estos señores son muy buena gente. Ahora ya no voy a tener que estar escondiéndome, ya todo se acabó y vas a poder visitarme más seguido. Todo lo que dijiste ahí en el altar fue lindo. Fue muy bonito, te quiero mucho”.

Después de eso, los agentes se llevaron a José Antonio al patrullero para trasladarlo a la dependencia policial.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.