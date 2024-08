José Antonio Rizo Patrón, pese a la recomendación de su abogado, optó por ir hasta la parroquia del barrio de su familia para estar presente en la primera comunión de María Piedad. Esto, pese a ser riesgoso para su libertad.

Antes de siquiera darse cuenta de que su papá estaba ahí con ella, Piedad le dedicó tiernas palabras: “Querido Jesús, como hoy mi papá no pudo estar, quise leer algo que sé que él me habría dicho en un día como hoy. Mi conchito, hoy es un día muy importante para ti, yo no pude estar contigo, pero cuando nos volvamos a ver, te voy a regalar una virgencita para que la pongas en tu mesa de noche. No le estés pidiendo tonterías ni a ella, ni a Dios. Ni juguetes, ni barbies, tú sabes cuáles son las cosas más importantes: tu mamá, tus hermanas, y tu Cocó. No te olvides que somos una familia, te mando un beso para que te dure hasta que nos volvamos a ver”.

Una vez recibió la ostia por primera vez, Piedad se dio la vuelta y ahí vio a su papá, al fondo de la parroquia. En ese momento, la pequeña olvidó todo y salió corriendo a los brazos de él.

Aunque no fue la única, porque rápidamente Gracia se unió al abrazo; y minutos después fue Belén.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.