José Antonio Rizo Patrón está rondando la casa de su familia, a la que dejó atrás para huir de la justicia al ser acusado de estafador. Pero, ante el ultimátum de su abogado Rafael, el padre de las Rizo Patrón podría entregarse a la Policía.

En una cita secreta, José Antonio le comentó a Rafael que ha quedado gratamente sorprendido por la valentía de su aún esposa Techi para afrontar la situación y sacar adelante a su familia sola. “Mira a la Techi. Nos dejó calladitos, mudos. Con esto (el embargo fallido) no se van a volver a meter con mi familia”, aseguró.

Pero para su abogado Rafael, la situación es más complicada de lo que parece: “Esto no es chacota José Antonio. No me voy a reunir contigo, ya te dije: no me quiero seguir exponiendo. Tienes que tomar una decisión: o te vas mañana mismo del país o te entregas. Esto ya no es broma”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.