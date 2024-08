Este viernes 09 de agosto se transmitió el capítulo 70 de “Pituca sin Lucas“. En esta entrega, Margarita quedó con el corazón roto después de que Franco Gallardo decidar terminar su relación porque aun tiene sentimientos por Belén Rizo Patrón. “Yo pensé que se me iba a pasar. Yo te quiero mucho y siempre te he querido. Lo de Belén pensé que era una tontería y que se me iba a pasar porque era una novedad y ya”, confesó.

Sin embargo, ver a su vecina con Benjamín detonó todo. “No quise hacerte daño, pero cuando me enteré de que Belén estaba saliendo con Benjamín no pude soportarlo y todo me quedó más claro. Me volví como un loco”, aseguró.

Margarita no supo cómo reaccionar y simplemente lo dejó ir. Una vez que Franco cruzó la puerta, le mandó un mensaje de auxilio a Benjamín para conversar sobre su plan. Una vez reunidos, la joven soltó la bomba: “Franco terminó conmigo (…) Mejor no cantes victoria, Benja. Porque aquí no salgo perdiendo sola. Le puedo contar todo a Belencita. ¿Te imaginas la carita depre cuando se entere que te la gileabas solo porque yo te lo pedí?”.

Aunque, no esperó la siguiente respuesta de su amigo: “Cuéntale, y así pierdes a Franco para siempre. Le dejas el camino sembrado de flores. ¿Te convendrá eso?”.

Por otro lado, el perrito Francisco Javier de Conchita murió en los brazos de Enrí y este tuvo que buscarle un reemplazo para evitar que su amiga lo bote de casa. Aunque, el “reemplazo” no era exactamente igual. “Ese no es Francisco Javier”, recalcó Goyo. “Abre tu mente. Este es Francisco Javier, es igualito, dos gotas de agua, ¿no?”, intentó convencerlo Enrí.

En tanto, Conchita DESCUBRIÓ que Esteban es un FARSANTE. La mujer se enteró de toda la verdad: el supuesto hombre de negocios en realidad era el mayordomo de Don Aurelio Benavides y había usurpado su apellido para hacerse pasar por dueño de la mansión. “Así que eres mayordomo y farsante y mentiroso y embustero”, vociferó la mujer.

Revive el capítulo 70 de “Pituca sin Lucas” vía YouTube

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.