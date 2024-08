Margarita terminó con el corazón roto después de que Franco le diera fin a su relación. Así que, enojada, llamó a Benjamín para contarle que todo el plan había fracasado porque terminó perdiendo al joven. “Franco terminó conmigo”, dijo la joven una vez su amigo cruzó el marco de la puerta.

Al escucharla, Benjamín le recalcó: “Ni bien se enteró que Belén y yo estamos, viene a chotearte. Se nota que no te quiere, tienes que buscarte otro”. Pero Margarita no se da por vencida: “Ese no es tu problema Benja. Y sí me quiere, solo que Belén para coqueteándole todo el tiempo y por eso se confunde”. “Margarita, no te pases, eso no es verdad. Tienes que admitir que tu plan no funcionó”, respondió el joven.

Así que, la escucharlo, Margarita le lanzó una advertencia: “Claro y a ti sí porque te enganchaste de verdad de la pituquita esa, ¿no? Mejor no cantes victoria, Benja. Porque aquí no salgo perdiendo sola. Le puedo contar todo a Belencita. ¿Te imaginas la carita depre cuando se entere que te la gileabas solo porque yo te lo pedí?”.

Aunque Benjamín le devolvió la amenaza: “Cuéntale, y así pierdes a Franco para siempre. Le dejas el camino sembrado de flores. ¿Te convendrá eso?”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.