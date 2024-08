Conchita, preocupada por no saber qué le ocultaba Esteban, fue a buscarlo en su mansión. Pero, una vez que llegó ahí, se topó con la CRUEL mentira que se había inventado el hombre para intentar conquistarla.

Ni bien se bajó del carro que alquiló para impresionar a Esteban, Conchita se topó con este barriendo la entrada de la mansión. “¿Esteban? ¿Qué haces barriendo y vestido de mayordomo?”, le cuestionó.

Una vez descubierto, Esteban intentó mentir nuevamente. “Estaba actuando”, aseguró. “¿Una actuación para quién?”, refutó Conchita, cada vez más molesta. Pero él no le dio ni una explicación y, encima, le pidió que se retirara de la propiedad.

Justo en ese momento, Don Aurelio salió a la entrada para saber por qué se escuchaban tantos gritos. “Así que eres mayordomo y farsante y mentiroso y embustero”, vociferó Conchita. “¿Qué hace gritando en mi casa?”, le refutó el dueño de casa.

“Este mayordomo que tiene usted es un farsante, un embustero que me ha engañado. Se hizo pasar por usted y me dijo que era dueño de toda esta propiedad. Me hizo pasear en su carro, me hizo bailar en su terraza, me bañó en su jacuzzi y sus sábanas de seda ni de qué color le voy a decir”, finalizó Conchita, antes de tirarle una cachetada a Estaban cuando estaba a punto de subirse a su carro.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.