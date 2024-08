Conchita Méndez estaba conversando con Esteban, su nuevo galán, por teléfono. Pero, la interrupción de un hombre la hizo dudar de la veracidad de toda la historia del MILLONARIO que le había contado al oído.

“Lamentablemente hoy no vamos a poder vernos. Muchos negocios por cerrar, no paro en todo el día. Pero te llamo más tarde para conversar, my queen”, se excusó Esteban cuando Conchita le pidió concretar una nueva cita.

Pero, cuando Conchita escuchó la voz de un hombre diciendo “Esteban, ya llegué”, empezó la duda. “¿Quién llegó?”, le cuestionó. “Un socio, sorry, bye bye”, se despidió Esteban.

Y, la verdad es que Esteban NO es millonario; es el mayordomo de Don Aurelio Benavides. Y tuvo que darle su reporte de las actividades de la casa en la ausencia del dueño. “La casa está bien cuidada. Vino el jardinero y le lustré los zapatos para hoy. ¿Quiere que le lleve las maletas al cuarto?”, le preguntó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.