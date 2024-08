Wendy Menéndez se encuentra muy apurada para llegar con la presentación del platillo. Cuando fue en busca de platos sucedió algo inesperado. Quizá sacar unos cuántos, pero terminó rompiendo la gran mayoría. “¡Ay!”, expresó.

Algunos compañeros se dieron cuenta de lo que sucedió e hicieron ruido con el fin de molestarla. Por su parte, se vio más preocupada porque podría haber recorte de sueldo. “Uy, espero no que no me lo descuenten”, comentó Wendy Menéndez.

Este viernes 09 de agosto se vive la quinta Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan por su permanencia en el programa, ¿quién se irá para siempre?



¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.